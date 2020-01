Der FC Sao Paulo drängt offenbar darauf, Juwel Antony noch bis zum Ende der Transferfrist an diesem Freitag an einen Topklub abzugeben.

Lucien Favre will Erling Haaland nicht verheizen

Und jetzt kommt Borussia Dortmund ins Spiel. Abgesandte des BVB sollen sich noch vor Abschluss des Jahres 2019 mit Antony getroffen haben, um dessen Situation zu besprechen.

Warum ein Transfer trotzdem unrealistisch erscheint? Die Borussen stehen unmittelbar vor der Verpflichtung von Emre Can.

Anzeige

Das Gesamtvolumen soll sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Der Deal wird aller Wahrscheinlichkeit noch bis Transferende am Freitag über die Bühne gehen.

Antony kam in der abgelaufenen Saison auf vier Tore und sechs Assists. Der 19-Jährige befindet sich in diesen Tagen mit der U23-Auswahl Brasiliens bei dem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio.

» Neue Spanien-Option für Paco Alcacer

» Mats Hummels: Was er an Erling Haaland besonders schätzt

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!