Duell um Wunderkind : Brendan Rodgers will Klopp zuvorkommen, doch Liverpool hat ein Ass im Ärmel

Brendan Rodgers (47) von Leicester City will seinem Ex-Verein FC Liverpool bei der Verpflichtung eines jungen Supertalents Medienberichten zufolge zuvorkommen.

Der Tageszeitung THE SUN zufolge hat es der FC Liverpool auf Joe Gelhardt (18) von Wigan Athletic abgesehen. Der Angreifer kommt in der zweiten Liga bereits regelmäßig zum Zug, durfte 15-mal in dieser Spielzeit ran.

Brendan Rodgers (von 2012 bis 2015 bei Liverpool) will seinem Ex-Arbeitgeber Gelhardt offenbar vor der Nase wegschnappen. Der Nordire könnte mit mehr Aussichten auf Spielanteile um Gelhardts Gunst werben.