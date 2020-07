Borussia Dortmund : Brisante Worte: Jadon Sancho lässt BVB-Zukunft offen

"Es ist schwer zu sagen. Das ist die Zukunft. Man weiß nie, was passieren könnte, also werden wir abwarten und schauen", gibt Sancho auf Zukunftsnachfrage des WORLD SOCCER MAGAZINE zu verstehen.

Was wird in diesem Sommer aus Jadon Sancho? So wirklich scheint es nicht mal der 20-Jährige zu wissen, dessen Beschäftigungsverhältnis mit Borussia Dortmund noch bis 30. Juni 2022 Gültigkeit besitzt. Manchester United umgarnt Sancho seit Monaten.

Seit Sonntag haben es Solskjaer und Mitstreiter selbst in der Hand. Königsklassen-Mitkonkurrent Leicester City verlor seine Partie am Sonntag bei Tottenham Hotspur mit 0:3. Gewinnt Manchester am Mittwochabend (19 Uhr) gegen West Ham United, ziehen die Red Devils mit drei Punkten an Leicester vorbei auf Rang vier.

Am letzten Spieltag kommt es dann zum Showdown in Leicester! Im roten Teil Manchesters träumen sie schon lange wieder von der Champions League. Vielleicht schon bald mit Jadon Sancho?