Manchester United : Bruno Fernandes verteidigt Paul Pogba

Bruno Fernandes brennt förmlich darauf, im Mittelfeld von Manchester United an der Seite von Paul Pogba spielen zu können.

In einem Videotalk mit dem vereinseigenen Sender antwortet Fernandes auf entsprechende Frage, dass er es kaum erwarten könne, mit Pogba zusammenzuspielen.

Dies wird allerdings noch etwas dauern. COVID-19 hat den Betrieb in der Premier League lahmgelegt. Experten gehen davon aus, dass Großbritannien das Land in Europa sein wird, das am schlimmsten von der Pandemie betroffen sein wird.