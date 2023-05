1. FC Köln macht bei Julian Chabot alles klar – Kaufoption gezogen

Der 1. FC Köln ist offenbar zum finalen Entschluss gekommen, langfristig mit Julian Chabot zusammenzuarbeiten. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger ist bis Saisonende plus Kaufoption von Sampdoria Genua ausgeliehen.

Nach Informationen des Transfermarktkenners Nicolo Schira ist mittlerweile alles geklärt. Demnach hat der FC von der vereinbarten Option Gebrauch gemacht und Chabot für eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen.

Chabot hatte erst kürzlich öffentlich klargemacht, dass er gerne beim 1. FC Köln bleiben möchte. "Ich bin hier und fühle mich hier am wohlsten", sagte der zentrale Abwehrmann, der entsprechende Gespräche ankündigte. Die sind scheinbar mit Erfolg verlaufen.

Obwohl er in dieser Saison bereits wegen einer Sprunggelenksverletzung lange ausfiel, ist Chabot in der Kölner Innenverteidigung gesetzt. Chabots permanenter Wechsel in die Domstadt ist von der drohenden Transfersperre übrigens nicht betroffen.

Dem FIFA-Reglement zufolge ist die "definitive Verpflichtung eines Berufsspielers, der für den Verein direkt vor der Verhängung des Registrierungsverbots vorübergehend registriert wurde", von der Sperre ausgenommen.

Verwendete Quellen

Nicolo Schira