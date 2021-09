Bundesliga : Andrej Kramaric zum FC Valencia? Das ist dran

Angesichts seines auslaufenden Vertrags wird über die Zukunft von Andrej Kramaric spekuliert. Der FC Valencia soll Interesse an dem Starspieler der TSG Hoffenheim signalisieren. Viel Substanz scheint sich dahinter allerdings nicht zu verbergen.

Ein Wechsel nach Valencia erschien auf den ersten Blick ohnehin unwahrscheinlich. Die goldenen Zeiten des LaLiga-Klubs liegen schon sehr weit zurück, außerdem gibt es anhaltende Dissonanzen mit Eigner Peter Lim. Weder sportlich noch finanziell wäre ein Transfer für Kramaric also lohnenswert.

Für Andrej Kramaric ist ein Wechsel zum FC Valencia nach aktuellem Ermessen offenbar nicht wirklich Thema. Laut dem kicker handle es sich bei den kürzlich in Umlauf gebrachten Spekulationen lediglich "nur um ein Gerücht", wie dem Sportfachmagazin zu entnehmen ist.

Der 30-Jährige weiß auch in dieser Saison auf ganzer Linie zu überzeugen. Neben vier Torvorlagen in sieben Pflichtspielen platzte am vergangenen Wochenende auch der Tor-Knoten. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (3:1) erzielte Kramaric seinen ersten Bundesliga-Treffer dieser Saison.