Breisgau statt Wüste: Roland Sallai lehnte lukrativen Wechsel ab

Roland Sallai (26) ist in dieser Spielzeit beim SC Freiburg nach einer komplizierten Vorsaison wieder ein fester Bestandteil in der Startelf von Christian Streich (58). Dabei hätte der Ungar in diesem Sommer auch dem großen Ruf des Geldes folgen können.

In der vergangenen Saison musste sich Roland Sallai beim SC Freiburg oftmals mit einer Reservistenrolle begnügen und plagte sich zudem auch noch mit Verletzungen herum. Der Rechtsaußen blieb dennoch im Breisgau und hat sich in dieser Spielzeit seinen Stammplatz zurück erkämpft. Der Ungar stand in allen Pflichtspielen in der Startelf und sammelte wettbewerbsübergreifend in zehn Spielen vier Tore und zwei Vorlagen.

Berater plaudert Saudi-Angebot aus

Es hätte auch anders kommen können. Sallais Berater Gabriele Lamanna verrät, dass der 26-Jährige im Sommer wie viele andere Spieler aus europäischen Vereinen ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen hatte. "Er hätte zu Al-Ettifaq wechseln können und unter Steven Gerrard trainieren können, aber er wollte lieber in einer wettbewerbsfähigeren Liga bleiben, weil ihm das wichtiger war als Geld", verriet Lamanna.

In der Wüste hätte Roland Sallai sein Gehalt massiv steigern können - und damit auch sein Berater die Provision. "Sagen wir, ich habe mit einem Auge geweint", gesteht Lamanna, dass er sich in Anbetracht des finanziellen Gesamtpakets durchaus einen Wechsel in die Wüste gewünscht hätte.