FC Barcelona : Bundesliga-Duo erkundigt sich nach Barças Ilaix Moriba

Das Tafelsilber des FC Barcelona weckt immer mal wieder Begehrlichkeiten im In- und Ausland. So offenbar auch im Fall Ilaix Moriba, für den sich zwei Bundesligisten interessieren sollen.

Für Ilaix Moriba ist die Saison erst vor Kurzem zu Ende gegangen. Der 17-Jährige kam während der Aufstiegs-Playoffs in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum Einsatz – scheiterte allerdings im Finale mit 1:2 an CE Sabadell.

Moriba verfügt über exzellente technische Ansätze sowie einer physischen Beschaffenheit, mit der er anderen Spielern seiner Altersklasse weit voraus ist. Laut SPORT haben sich RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach Informationen über Moriba eingeholt.

Demnach haben die Bundesligisten Interesse daran, den zentralen Mittelfeldspieler auszuleihen. Barças Antwort war jedoch ein klares "Nein". Sportdirektor Eric Abidal soll gegen ein solches Modell votiert haben.

Der Manager sieht Moriba in der kommenden Saison als Führungsfigur der zweiten Mannschaft, die nach dem verpassten Aufstieg weiterhin an der 3. Liga teilnehmen wird. Außerdem soll Moriba an der Vorbereitung mit der Profimannschaft teilnehmen.