Exklusiv: Greuther Fürth widmet sich Meisterspieler und US-Boy

Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ist der SpVgg Greuther Fürth nur noch rein rechnerisch zu nehmen. Hinter dem, was am Wochenende auf den Fernsehbildschirmen zu sehen ist, planen Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi und Co. den Kader für die nächste Saison. Zwei potenzielle Neuzugänge durchlaufen den Prüfungsprozess.