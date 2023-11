Exklusiv: Jüngster Ingolstadt-Spieler aller Zeiten – Topklubs scharen sich um Deniz Zeitler

Deniz Zeitler ist die nächste Errungenschaft aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt. Der Frühstarter erreichte am vorigen Wochenende Historisches. Demnächst stehen Gespräche an, die aus Sicht der Schanzer in einem Profivertrag münden sollen.

Wie schnell es im Fußball manchmal gehen kann, hat Deniz Zeitler in den letzten knapp drei Wochen am eigenen Leib erfahren. In Duisburg stand er zum ersten Mal im Profikader des FC Ingolstadt, eine Woche später durfte Zeitler gar sein Debüt geben. Beim 2:1-Heimsieg gegen Essen schmiss Trainer Michael Köllner den Jungspund eine Viertelstunde vor Schluss ins kalte Wasser.

Deniz Zeitler ist jüngster Spieler der Geschichte des FC Ingolstadt

Zeitlers Fleiß zahlt sich aus. Mit 16 Jahren, 11 Monaten und 12 Tagen avancierte der Offensivakteur zum jüngsten Ingolstädter Pflichtspieldebütanten aller Zeiten. In der Geschichte der 3. Liga war bisher nur Unterhachings Fynn Seidel noch jünger als Zeitler. Der Angreifer hat sich durch seine herausragenden Leistungen in den Profifokus gespielt. In der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest sind für Zeitler in neun Spielen starke sieben Tore festgehalten.

Nach Informationen von Fussballeuropa.com sind die Entscheidungsträger in Ingolstadt mit Zeitlers Entwicklung dermaßen zufrieden, dass er dauerhaft in die erste Mannschaft berufen wird und nur noch in Ausnahmefällen für die Jungschanzer aktiv sein soll. Damit wollen die Verantwortlichen Zeitler aufzeigen, dass sie einen ganz genauen Plan verfolgen und ihm trotz seines jungen Alters schon jetzt den Sprung in den Erwachsenenbereich zutrauen und ermöglichen wollen.

Deniz Zeitler besitzt lediglich Fördervertrag beim FC Ingolstadt

Zeitler verfügt momentan lediglich über einen bis 2027 datierten Fördervertrag. In den kommenden Wochen sind erste Gespräche angedacht, in denen dem Team Zeitler klargemacht werden soll, dass es nur förderlich für seine noch in den Kinderschuhen steckende Karriere wäre, die nächsten Jahre beim FC Ingolstadt zu verbringen. Wie diese Redaktion erfuhr, wird der Youngster regelmäßig von Topklubs aus dem In- und Ausland beobachtet. Der FCI ist also durchaus angehalten, den Austausch zu forcieren.

Doch nicht nur auf Klubebene ist man hellhörig geworden. Vom DFB sowie dem türkischen Verband, Zeitlers Vater ist Türke, seine Mutter Deutsche, soll dem vielversprechenden Nachwuchskicker demnächst eine Einladung für die kommenden Lehrgänge erreichen. Wie er sich dann entscheiden wird, ist nach aktuellen Stand noch nicht abzusehen.

