Exklusiv: Noah Dotzauer macht Schluss beim VfB Stuttgart – Gespräche mit Bundesliga-Klubs

Nach Jahren im Nachwuchs des VfB Stuttgart geht es für Noah Dotzauer nicht mehr weiter an der Mercedesstraße, sein auslaufender Vertrag erfährt keine Verlängerung. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gilt es nun, einen Klub mit guter Spielperspektive zu finden.

Es war einfach kein Vorbeikommen für Noah Dotzauer, der bei der U19 des VfB Stuttgart in Dennis Seimen eines der größten Torhütertalente Deutschlands vor der Nase hatte und deshalb in der vergangenen Saison lediglich auf drei Einsätze in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest kam.

Es sei zur besseren Einordnung daran erinnert, dass der 17-jährige Seimen bereits über einen bis 2027 datierten langfristigen Profivertrag verfügt und ab der kommenden Saison dauerhaft dem VfB-Profikader angehörig sein wird.

Dotzauer hat nach Fussballeuropa-Informationen unterdessen keine Zukunft beim VfB, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Der 18-Jährige brennt auf eine neue Herausforderung, will sich endlich auf höchstem Jugendlevel beweisen. Sein letztes A-Junioren-Jahr will er in der Bundesliga verbringen. Hier laufen mit einigen Klubs teilweise schon konkrete Gespräche.

VfB Stuttgart bildete Noah Dotzauer die letzten Jahre aus

Mit seinen zwei Metern Körpergröße verfügt Dotzauer wenig überraschend über die Lufthoheit im Strafraum, agiert entsprechend stark bei hohen Bällen. Darüber hinaus ist der Youngster für sein Alter sehr athletisch. Hier darf auch nicht vergessen werden, dass Dotzauer in den vergangenen Jahren beim VfB Stuttgart eine hervorragende fußballerische Ausbildung absolvierte.

Die inzwischen in der Oberliga beheimatete SG Sonnenhof Großaspach signalisierte konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Dotzauer, der gemeinsam mit seinem Berater Tudor-Raoul Pop aber schnell klarmachte, dass ein Engagement im Nachwuchs mit regelmäßiger Spielzeit Vorrang hat.

