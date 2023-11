"Frechheit": Berater von Boateng teilt gegen Heidenheim und Trainer Schmidt aus

Obwohl Jerome Boateng (35) vom FC Bayern eine Absage kassiert hatte, kursiert sein Name weiterhin in der Bundesliga herum. Zuletzt wurde er mit dem 1. FC Heidenheim in Verbindung gebracht – bis Trainer Frank Schmidt (49) die Gerüchte dementierte. Das gefällt Boatengs Berater gar nicht, weshalb er nun gegen den Klub austeilt.

Jerome Boateng ist weiterhin Gesprächsthema in der Bundesliga. Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hat sich am Samstag erneut zu den Gerüchten um eine Verpflichtung von des 35-Jährigen geäußert, nachdem der Weltmeister von 2014 kürzlich mit einem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger in Verbindung gebracht worden war.

Gegenüber Sky bezog der Coach mit Blick auf die Gerüchte Stellung: "Von meiner Seite kann ich sagen, dass ich sehr überrascht von dem war, was ich gelesen habe. Wir haben eine DNA mit jungen, hungrigen Spielern, die wir ausbilden und nach vorne bringen. Da würde er nicht ganz so gut reinpassen."

Boateng-Berater: "Eine Frechheit und skurril zudem"

Die Aussagen kamen bei der Boateng-Seite offenbar gar nicht gut an. Das lassen zumindest die Aussagen vom Berater von Boateng vermuten. Mit klaren Worten reagierte Tolga Dirican gegenüber der Bild: "Wir sind sehr verwundert über die Aussagen von Frank Schmidt."

Anschließend erklärte er die Vorgänge aus seiner Sicht. "Sein Sportdirektor bat um ein Treffen – welches am 3.11. dann auch stattgefunden hat", behauptete Dirican. "Jerome hat Heidenheim nie sein Wort gegeben und zu keiner Zeit sein Interesse an einem Wechsel dorthin hinterlegt. Stattdessen hat Heidenheim ihn noch einladen wollen und um ihn gebuhlt", sagte er weiter. "Dies nun so umzudrehen als ob Heidenheim Jerome absagt, ist eine Frechheit und skurril zudem."

Bayern entschied sich gegen Boateng-Transfer

Zuvor war Diricans Klient bereits mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Beim deutschen Rekordmeister spielte Boateng bereits zwischen 2011 und 2021 und ist seit vergangenem Sommer vereinslos. In Folge der Personalnot der Münchener prüfte man daher eine Verpflichtung des Rio-Weltmeisters – entschied sich letztlich allerdings dagegen.

