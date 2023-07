Hertha BSC bei Diego Demme unter Druck: Namhafter Konkurrent steigt ins Werben ein

Hertha BSC möchte bei den angestrebten personellen Veränderungen gerne die nächsten Schritte einleiten, ist hierbei aber zunächst auf die Verkäufe von Dodi Lukebakio und Suat Serdar angewiesen, um ausreichend Kapital für weitere Neuanschaffungen zu generieren.

Diego Demme bei Hertha BSC in der Warteschleife

Das lähmt die Berliner Planungen. Verbrieft ist das Interesse an Diego Demme, der den SSC Neapel nach drei Jahren verlassen möchte und für den aufgrund seines noch bis 2024 gültigen Vertrags eine Ablöse fällig wird. Der 31-Jährige hängt bei der Hertha in der Warteschleife.

Nun droht ein anderer Klub aus der Serie A dazwischenzufunken. Nach Informationen des Corriere dello Sport beschäftigt sich der AC Florenz mit Demme, soll dort sogar ganz oben auf der Mittelfeld-Wunschliste stehen. Eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen worden.

Hertha BSC aus dem Rennen? Ablösepoker bei Diego Demme läuft

Die Fiorentina ihrerseits sucht nach einem Ersatz für Gaetano Castrovilli, der ausgerechnet nach Neapel wechseln könnte. Gut möglich also, dass in den laufenden Verhandlungen der Name Demme schon mehrfach besprochen wurde. Der Poker um die Ablöse läuft, Neapel hat Florenz noch keine konkrete Rückantwort gegeben.

Verwendete Quellen

Corriere dello Sport