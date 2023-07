Hertha BSC lehnt Besiktas-Angebot für Dodi Lukebakio ab

Besiktas signalisiert konkretes Interesse an Dodi Lukebakio (25), ist mit einem seiner Transferversuche allerdings zurückgewiesen worden.

Dodi Lukebakio: Besiktas will Hertha BSC mit 50 Prozent beteiligen

Der Istanbuler Topklub hat nach Informationen des kicker 3,5 Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte geboten. Für Hertha BSC war die Offerte allerdings nicht zufriedenstellend.

Besiktas hätte die Hertha also bei einem Weiterverkauf mit der Hälfte der Ablöse beteiligt. Lukebakio war in der Abstiegssaison mit elf Toren und vier Vorlagen in der Bundesliga einer der ganz, ganz wenigen Berliner Lichtblicke.