Hollywoodreifer Deal für Union Berlin! Gespräche mit Barças Sergino Dest vor Abschluss

Die Wertschätzung von Union Berlin hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland verändert, auch im europäischen Vergleich haben sich die Eisernen inzwischen einen Namen gemacht. Entsprechend werden dort auch Namen gehandelt, die zuvor niemand für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel Sergino Dest.

Dass sich die Grenzen des Machbaren bei Union Berlin aufgrund des sportlichen Erfolgs in letzter Zeit krass verschoben haben, zeigen die konkreten Verhandlungen mit Isco, die im Januar geführt wurden. Aufgrund von Unstimmigkeiten bei Handgeldzahlungen kam der Transfer allerdings nicht zustande.

Eine spektakuläre Neuverpflichtung könnte Union dafür mit einem halben Jahr Verspätung präsentieren. Nach Informationen des spanischen Portals todofichajes.com sind die Gespräche zwischen Union und dem FC Barcelona bezüglich Sergino Dest praktisch abgeschlossen.

Wenn nichts mehr schiefgeht, so heißt es, wird der 22-Jährige in diesem Sommer zunächst auf Leihbasis in die deutsche Bundeshauptstadt wechseln. Zusätzlich ist von einer Kaufoption die Rede, die sich auf eine Summe zwischen acht und neun Millionen Euro belaufen soll.