Bundesliga : Nico Schlotterbeck: Sein Instagram-Account lädt zu Spekulationen ein

Freiburgs Nico Schlotterbeck hat in dieser Saison einen großen Sprung nach vorne gemacht. Das ist nicht nur seinem Trainer Christian Streich aufgefallen. Mehrere Topklubs sollen am Defensivmann interessiert sein. Gab er auf Instagram einem von ihnen bereits einen Korb?

Play-offs und Supercup in Saudi-Arabien? Hopfen will "nichts ausschließen"

Der 22-Jährige verfolgt bei seiner Karriereplanung stets dasselbe Muster. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann. Im Sommer war ich sicher, dass es hier der Fall ist und genauso ist es gekommen. Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich den nächsten Schritt woanders machen sollte, werde ich das tun."

Greift Schlotterbeck weiter mit Freiburg nach den Sternen?

Ein Verbleib in Freiburg sei mit Blick auf die Perspektive also nicht völlig vom Tisch. Mit den Breisgauern belegt Schlotterbeck aktuell Rang sechs in der Bundesliga-Tabelle. Der Viertplatzierte, RB Leipzig, ist punktgleich mit den Breisgauern. Schlotterbeck: "Wir haben in Freiburg die große Chance, ins internationale Geschäft zu kommen. Egal ob Champions, Europa oder Conference League."

Für die Region würde mit der Qualifikation für das internationale Geschäft ein Traum in Erfüllung gehen. Aber Vorsicht: Als der Sportclub in den Spielzeiten 2013/14 und 2017/18 in der Europa League auflief, musste bis zum Schluss um den Klassenerhalt gezittert werden. Für die Dreifachbelastung sollte sich der Verein in der Breite unbedingt besser aufstellen und Leistungsträger wie Schlotterbeck halten.