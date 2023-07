VfB Stuttgart führt konkrete Verhandlungen wegen Koray Günter

Koray Günter könnte sich dem VfB Stuttgart anschließen. Laut dem italienischen Portal tuttomercatoweb.com haben die Schwaben den 28-Jährigen konkret ins Auge gefasst und sind bereit, ihm einen Zweijahresvertrag anzubieten.

VfB Stuttgart müsste für Koray Günter etwa eine Million zahlen

Die zu investierende Summe wäre überschaubar. Hellas Verona ist demnach bereit, Günter, der noch über einen Vertrag bis 2025 verfügt, abzugeben – und fordert mindestens eine Million Euro Ablöse.

In der vergangenen Saison absolvierte der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler 23 Einsätze in der Serie A, erst für Hellas Verona und in der zweiten Hälfte auf Leihbasis für Sampdoria Genua. Dass der VfB Stuttgart nach einem neuen Innenverteidiger Ausschau hält, kommt nicht überraschend.

VfB Stuttgart: Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos heiß begehrt

Waldemar Anton weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Fabrizio Romano zufolge signalisieren der FC Villarreal, Fenerbahce und Galatasaray Interesse an dem Abwehrspieler. Konstantinos Mavropanos ist ebenfalls heiß begehrt, vor allem Klubs aus der Serie A sollen sich mit ihm beschäftigen.

