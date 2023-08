VfB Stuttgart sucht Ersatz für Wataru Endo – ein Nationalspieler soll kommen

Der VfB Stuttgart macht sich an die schwere Aufgabe, die große Lücke zu füllen, die Wataru Endo durch seinen bevorstehenden Abgang zum FC Liverpool hinterlässt. Ein Nationalspieler aus Slowenien soll zu den Kandidaten gehören.

Nach Informationen des italienischen Sportsenders Sportitalia befindet sich Timi Elsnik auf der Stuttgarter Liste. Der AC Florenz und Lazio Rom hatten bereits ihre Fühler nach dem 25-Jährigen ausgestreckt. Zu ernsthaften Verhandlungen sei es allerdings nie gekommen. Die Chance also für den VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart dran: Timi Elsnik dreht in der Champions League auf

Elsnik spielte viele Jahre für unterklassige Vereine in England, bringt also die nötige Robustheit mit. Seit dreieinhalb Jahren steht er bei Olimpija Ljubljana unter Vertrag, gibt dort inzwischen den Kapitän und beweist damit Führungsstärke – wie Endo in Stuttgart.

Darüber hinaus kommt Elsnik auf vier Spiele für die slowenische Nationalmannschaft. In der Qualifikation zur Champions League überragte er in fünf Begegnungen mit drei Toren und einer Vorlage. Elsniks Vertrag ist noch bis 2025 gültig.

VfB Stuttgart bekommt bis zu 25 Millionen für Wataru Endo

Ein Jahr vor Vertragsende nimmt der VfB Stuttgart für Endo noch bis zu 25 Millionen Euro ein. Der Japaner soll bereits die medizinischen Untersuchungen beim FC Liverpool absolviert haben.

"Aus Vereinssicht sprechen wir von einem wirtschaftlich guten Paket", sagte Stuttgarts Trainer Hoeneß, fügte aber auch an: "Aus sportlicher Sicht bin ich natürlich nicht begeistert. Wataru ist sportlich und menschlich ein wichtiger Spieler. […] Er hat von 102 möglichen Bundesligaspielen 99 gemacht. Er war in wichtigen Momenten immer da."

