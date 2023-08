Werder Bremen bietet 4 Millionen für neuen Linksverteidiger – Deal bald fix?

Werder Bremen bekundet offenbar ernsthaftes Interesse an Nair Tiknizyan. Nach Informationen des italienischen Portals tuttomercatoweb haben die Grün-Weißen ein Angebot für den 24-Jährigen über vier Millionen Euro abgegeben.

Werder Bremen muss bei Nair Tiknizyan wohl nur noch einmal nachbessern

Tiknizyans aktueller Klub Lokomotiv Moskau soll das Gesuch allerdings abgelehnt haben und pocht auf eine Summe von fünf Millionen Euro. Man gehe davon aus, dass der Deal in den nächsten Tagen über die Bühne gehen könnte, heißt es.

Tiknizyan ist gelernter Linksverteidiger, kann aber auch den Part weiter vorne sehr gut spielen – und ist überragend in die neue Saison gestartet. In den ersten vier Pflichtspielen stehen bereits vier Tore zu Buche. Tiknizyan verfügt zudem über Erfahrung auf der großen Bühne, spielte schon viermal für die armenische Nationalmannschaft.

Werder Bremen dran: Nair Tiknizyan glänzt für Armenien

Dort hatte Tiknizyan mit seinen äußerst gefälligen Auftritten bei den Siegen in der EM-Qualifikation in Wales (4:2) und gegen Lettland (2:1) sehr imponiert. Tiknizyans Vertrag in Moskau läuft noch bis 2026, von seiner Veranlagung her liegen Vergleiche mit Achraf Hakimi nicht weit.

Verwendete Quellen

tuttomercatoweb