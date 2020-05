Juventus Turin : Busquets und zwei Briten: Rodrigo Bentancur nennt seine Vorbilder

Rodrigo Bentancur ist der Senkrechtstarter in der Zentrale von Juventus Turin. Auf dem Weg nach oben hat sich der Uru bei drei prominenten Stars einiges abgeschaut.

Rodrigo Bentancur (22) hat sich bei Juventus Turin in den vergangenen Monaten zur Stammkraft im Mittelfeld gemausert.

Der junge Uruguayer hat seinen Cheftrainer Maurizio Sarri so sehr beeindruckt, dass er in der Hierarchie an Langzeit-Regisseur Miralem Pjanic vorbeigezogen ist. Der Bosnier darf Juve verlassen.

Rodrigo Bentancur, der 2017 von den Boca Juniors nach Norditalien kam, hat sich in jungen Jahren viel von den ganz Großen auf seiner Position etwas abgeschaut.