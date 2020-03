Borussia Dortmund : BVB-Boss Watzke: "Größte Krise des deutschen Fußballs"

Hans-Joachim Watzke macht sich Sorgen um den deutschen Fußball angesichts der derzeitigen Lage.

"Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt – unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte", heißt es in einem Statement auf der Homepage der Schwarz-Gelben.

Man müsse die Entscheidungen jetzt alle solidarisch tragen. Am Montag diskutieren auf der Mitgliederversammlung der DFL Vertreter der deutschen Profiklubs über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise.

Und Hans-Joachim Watzke warnte seine Kollegen schon einmal: "Gleichwohl gilt – auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird -, dass sich der deutsche Profifußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet."