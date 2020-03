"Schauspieler" : BVB-Bosse stürzen sich auf Neymar

Dass bei Borussia Dortmund nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain die Enttäuschung groß war, ist verständlich. Was die Gemüter der Verantwortlichen erhitzt, ist das Stelldichein, welches Emre Can und Neymar kurz vor Spielende hatten.

Borussia Dortmund hatte nicht mehr lange Zeit, es musste schnell gehen.

Emre Can foulte Neymar in der Schlussphase des Champions-League-Spiels bei Paris Saint-Germain an der Seitenlinie. Im Anschluss gerieten Can und Neymar aneinander – Can schubste den Brasilianer, der daraufhin zu Boden ging.

Vulkanartig brach eine riesige Rudelbildung aus, an der unter anderem der Pariser Trainer Thomas Tuchel beteiligt war.

Als sich die Gemüter beruhigten zeigte Schiedsrichter Anthony Taylor dem Foulenden Can die Rote Karte.