Celta Vigo : BVB-Flop Emre Mor erneut auf Vereinssuche

Es ist still geworden um den Ex-Dortmunder Emre Mor, der das vergangene Halbjahr auf Leihbasis bei Olympiakos Piräus verbrachte hatte – und auch dort nicht überzeugen konnte. Wieder zurück bei Celta Vigo soll das einstige Supertalent schnellstmöglich von der Gehaltsliste gestrichen werden.

Im vielleicht etwas übertriebenen Sinne persifliert sich Emre Mor seit mehr als drei Jahren selbst. Celta Vigo hatte in den gebürtigen Dänen mit türkischem Hintergrund 2017 immerhin 13 Millionen Euro Ablöse investiert.

Nachdem er in Galizien eine Kapriole an die andere gereiht hatte, folgte der Leihwechsel zu Galatasaray Istanbul. Der Klub von der Schwarzmeerküste brach diese aufgrund von ausbleibenden Leistungen allerdings vorzeitig ab, so dass Mor einen Leihvertrag bei Olympiakos Piräus unterschrieb.

Nachdem er in der griechischen Hafenstadt ebenfalls weit hinter seinen Möglichkeiten zurückblieb, gehört Mor inzwischen wieder offiziell dem Celta-Kader an – und soll laut AS aus diesem schnellstmöglich entfernt werden.