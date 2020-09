Borussia Dortmund : BVB parkt Sergio Gomez erneut in Spanien

Borussia Dortmund hat einen Abnehmer für Sergio Gómez (19) gefunden. Der offensive Mittelfeldspieler wird für die kommende Spielzeit an Huesca verliehen.

Der Ex-Barça-Jugendspieler war bereits in der vergangenen Saison an Huesca verliehen - mit Erfolg: Gomez machte 38 Spiele für die Spanier, stieg mit ihnen in die Primera Division auf.

Borussia Dortmund hatte Gomez Anfang 2018 für drei Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona verpflichtet und mit einem Arbeitspapier bis 2022 ausgestattet. Bisher kommt er bei den Schwarzgelben auf drei Profieinsätze.