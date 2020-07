Borussia Dortmund : BVB schnappt sich Jude Bellingham - ein anderes Supertalent kommt nicht

Borussia Dortmund hat nach Thomas Meunier offenbar den zweiten Transfer zur kommenden Saison in trockene Tücher gewickelt. Einem Medienbericht zufolge ist in der Sache Jude Bellingham alles geklärt. Ein anderer Youngster wird wohl nicht kommen. Der Deal fällt dem Corona-Sparkurs zum Opfer.

Der englische U17-Nationalspieler gilt als großes Talent, das beim Zweitligisten einen Stammplatz innehat und in der laufenden Saison auf 38 Pflichtspiele mit vier Toren und drei Vorlagen kommt. An Bellingham hatten zahlreiche Klubs Interesse vermeldet.

Bellingham ist so gut wie da - Mittelfeldtalent Tiago Dantas von Benfica Lissabon wird aller Voraussicht nach in diesem Transfer-Sommer nicht kommen.

Geschäftsführer Watzke hatte jüngst zu den Auswirkungen der Corona-Krise erklärt: " Wir werden in den nächsten Monaten noch Zahlen lesen und hören, von denen jetzt wahrscheinlich niemand schon eine richtige Vorstellung hat."

Man wolle so viel wie möglich einsparen, so der BVB-Boss: "Was uns aktuell an Einnahmen auf allen Seiten wegbricht, ist dramatisch."