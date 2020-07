Borussia Dortmund : BVB setzt Jadon Sancho Entscheidungsfrist



Andre Oechsner

Ob Jadon Sancho in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen wird, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Der BVB will jedoch Planungssicherheit, spätestens zum Rundenstart soll Klarheit herrschen.