Gerücht Borussia Dortmund steht unmittelbar vor dem nächsten Coup auf dem Transfermarkt. Nachdem der Zuzug von Emre Can etwas ins Stocken geraten ist, soll sich der Transfer auf der Zielgeraden befinden.

Somit würden beim Can-Deal sogar noch einige Millionen übrigbleiben. Der KICKER berichtet von einer Ablöse in Höhe von rund 23 Millionen Euro.

In Spanien wird von einer Übereinkunft mit dem FC Villarreal berichtet, der inklusive Bonuszahlungen angeblich 30 Millionen Euro in die Hand nimmt.

Mit Emre Can soll Borussia Dortmund schon vor Längerem Einigkeit erzielt haben.

"Einfach nur perfekt" - So schwärmt Lothar Matthäus von Erling Haaland

Can sei überdies bereit, auf einen Teil seines fülligen 14 Millionen Euro teuren Bruttogehalts zu verzichten. Stellt sich nur noch die Frage, welchen Platz Can künftig einnehmen wird.

Der 26-Jährige soll statt im defensiven Mittelfeld fest in der zentralen Abwehr verteidigen.

Somit droht dem in dieser Saison häufig unsicher spielenden Manuel Akanji die Bank. Can will beim BVB seinen Platz im DFB-Kader für die EURO 2020 festigen.

