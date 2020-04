Real Madrid : BVB und Co.: Verehrer für Sergio Reguilon stehen Schlange

Gerücht

Sergio Reguilon, derzeit von Real Madrid an Sevilla verliehen, steht auf der Liste von Sportdirektor Leonardo bei Paris Saint-Germain. Das war in dieser Woche in der Sportpresse zu lesen.

Laut ABC sind die Franzosen aber nicht die einzigen Verehrer für den Linksverteidiger. Der Zeitung zufolge gibt es sogar 10 Interessenten für Reguilon, darunter so klangvolle Namen wie Tottenham und Arsenal.

Auch Borussia Dortmund soll sich mit Reguilon beschäftigen. Die Schwarzgelben machten in den vergangenen knapp zwei Jahren positive Erfahrungen mit der Leihe von Reguilons Ex-Mannschaftskollege Achraf Hakimi.

Bei Real Madrid hat Reguilon wohl keine Zukunft, Marcelo und Ferland Mendy stehen in der Hierarchie über ihm.

Quelle: ABC