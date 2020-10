Champions League : Callum Hudson-Odoi trifft für Chelsea - Lob von Lampard

Zwei Spiele in Folge war Callum Hudson-Odoi beim FC Chelsea aus dem Rennen. Im Champions-League-Auswärtsspiel gegen den FK Krasnodar war der junge Brite plötzlich wieder Teil der Startformation – und wusste zu gefallen.

"Callum verdiente eine Chance zu spielen. Er hat in letzter Zeit sehr gut trainiert, wir haben Konkurrenz in diesen Bereichen und wir sind auch mitten in einem sehr geschäftigen Spielbetriebs", erklärte Frank Lampard, der Hudson-Odoi also für sein Engagement in den letzten Trainingseinheiten belohnt hatte.

Jene Eindrücke bestätigte der Offensivallrounder. Auf Vorarbeit von Kai Havertz erzielte Hudson-Odoi sein erstes Turniertor. Lampard erläutert, dass er während des eng getakteten Spielplans den Input aller Spieler benötige, und Hudson-Odoi alles Nötige lieferte.