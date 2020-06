Real Madrid : Camavinga-Alternative: Real Madrid an Ismael Bennacer dran?

Bei Real Madrid hat einst in Zinedine Zidane ein Franzose mit algerischen Wurzeln die Fans verzaubert. 14 Jahre nach Zidanes Karriereende haben die Königlichen nun erneut einen Franko-Algerier im Visier.

Pep Guardiola (49) will ihn angeblich zu Manchester City holen, auch Paris Saint-Germain ist an ihm interessiert: Ismael Bennacer vom AC Mailand.

Nach City soll nun auch PSG eine Anfrage an die Rossoneri gestellt haben. Als Angebot sollen 30 Millionen Euro auf dem Tisch liegen.

Nun bekommen beide Scheich-Klubs Konkurrenz. Wie FOOT MERCATO in Erfahrung gebracht haben will, zeigen auch die Königlichen Interesse an Bennacer.