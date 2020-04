AS Rom : Carles Perez enthüllt Angebote – enttäuscht von Barça

Im Winter wechselte Carles Perez vom FC Barcelona in die Serie A, er unterschrieb bis 2024 beim AS Rom. Dabei hätte der junge Flügelstürmer Barça viel früher verlassen können - als er noch in der Zweitvertretung der Katalanen kickte.

"Nach einem Jahr in der zweiten Mannschaft hatte ich Angebote von Vereinen wie Benfica, aber am Ende entschied ich mich, unter Garcia Pimienta (B-Elf-Trainer, Anm. d. Red.) in der dritten Liga zu spielen, um zu versuchen, es in die erste Mannschaft zu schaffen", sagte Perez.

"Im Jahr darauf war das gleiche: Ich hatte Angebote, aber ich sagte genau wie in der Jugendabteilung alles ab. Klubs wie Chelsea boten mir viel Geld, aber ich wollte immer bleiben."