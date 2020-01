Gerücht Um Carles Perez (21) vom FC Barcelona haben sich wohl auch die Bundesliga-Größen FC Bayern und Borussia Dortmund bemüht. Den Zuschlag erhält einem Medienbericht zufolge allerdings der AS Rom.

SKY SPORT ITALIA zufolge steht der Wechsel des ambitionierten Offensivmanns zum AS Rom unmittelbar bevor.

Dem Vertragswirrwarr nicht genug, enthält die angeblich geschlossene Vereinbarung für Barça eine Rückkaufklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Ein Wechsel Perez' hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Für das Auswärtsspiel gegen den FC Valencia (0:2) wurde Perez von Trainer Quique Setien aus dem Aufgebot gestrichen, obwohl Luis Suarez und Ousmane Dembele verletzungsbedingt fehlten.

Carles Perez kam am Anfang der Saison wegen zahlreicher Verletzungen in der Offensivabteilung regelmäßig zum Einsatz - 13 Pflichtspiele stehen in seiner Vita.

