"Mehr Assists und Tore als Sprints" : Carlo Ancelotti vergleicht James Rodriguez mit Selecao-Legende Ronaldo

Trotz vieler Gegenstimmen ließ sich Carlo Ancelotti nicht von dem Plan abbringen, James Rodriguez zum FC Everton zu holen. Schließlich kannte er den filigranen Kolumbianer bereits aus seinen Tätigkeiten bei Real Madrid und dem FC Bayern.

"Als ich James diesen Sommer holte, waren alle besorgt über seinen körperlichen Zustand und darüber, wie er mit der Intensität der Premier League zurechtkommen würde", sagt Ancelotti gegenüber FRANCE FOOTBALL. Mit sechs Torbeteiligungen in der Premier League hat James die ganzen Kritiker Lügen gestraft.

"Er hat mehr Assists und Tore gemacht als Sprints"

"Wissen Sie, wie oft er in den ersten vier Spielen gesprintet ist? Sieben Mal! Er hat mehr Assists und Tore geliefert, als er Sprints gemacht hat", erklärt Ancelotti, der fragend hinterher schiebt: "Worüber reden wir also? Darüber, was wir von einem Spieler auf dem Feld erwarten?" James kommt in Ancelottis System zumindest auf dem Papier auf der rechten Flügelstürmer-Position zum Einsatz.