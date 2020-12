Real Madrid : Carlos Queiroz drängte auf Deals mit Sergio Ramos und Pepe

Seit 2005 spielt Sergio Ramos für Real Madrid. Ginge es laut dem ehemaligen Trainer Carlos Queiroz, wäre der heutige Kapitän schon zwei Jahre zuvor in die Hauptstadt Spaniens gewechselt.

In der Saison 2003/04 hatte Carlos Queiroz das Sagen bei Real Madrid. Der heute 67-Jährige hielt schon damals viel von Sergio Ramos, den er unbedingt in seiner Mannschaft haben wollte.

"Schauen Sie, ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten - etwas, mit dem Florentino sicher zufrieden sein wird. Als ich bei Real Madrid ankam, an der Seite von Jorge Valdano, war das erste, was ich versuchte, Sergio Ramos und Pepe zu verpflichten", erklärt Queiroz der spanischen Nachrichtenagentur EFE.

Wenn er das getan hätte, so der in Mosambik geborene Fußballfunktionär, könnte er heute noch Real-Trainer sein, witzelt Queiroz, der in Madrid nach nur einer Saison sein Büro schon wieder räumen musste.