Das brasilianische Supertalent Vinicius Junior hat nach längerer Zeit mal wieder gezeigt, was in ihm steckt. Im Achtelfinale der Copa del Rey durfte er endlich mal wieder von Beginn an ran.

Beim 4:0 gegen Saragossa zauberte der Youngster die zwischenzeitliche 3:0-Führung.

Nach einem Doppelpass mit James, verwandelte der 19-Jährige frech mit dem Außenrist zum dritten Tor der Königlichen.

Das sei aber noch lange nicht alles, was Vinicius zu bieten habe, ist sich Dani Carvajal sicher.