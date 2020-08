"Eine schwierigen Frage" : Casemiro vermeidet Treuebekenntnis zu Real Madrid

Casemiro mag zum aktuellen Zeitpunkt nicht über seine langfristige Zukunft bei Real Madrid urteilen. "Das ist eine schwierige Frage", antwortet er, als er bei ESPORTE INTERATIVO auf seinen weiteren Karriereverlauf im Bernabeu angesprochen wird.

"Ich glaube nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um darüber zu sprechen. Wir müssen jetzt erst mal an City denken und an nichts anderes. Der Klub steckt in einer heiklen Phase. Wenn der richtige Moment gekommen ist, wird mein Agent mit Real darüber sprechen", sagt Casemiro.

Im aktuellen Real-Kader ist Casemiro mit sieben Jahren Vereinszugehörigkeit und 28 Jahren einer der Erfahrenen. Der 6er ist unter Zinedine Zidane gesetzt. Die Blancos halten aber bereits nach seinem Ersatzmann die Augen offen.