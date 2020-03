"Falscher als Monopolygeld" : Cassano vs. Capello: Bad Boy packt über Streit bei Real Madrid aus

Cassano: "Was ich in meiner Karriere am meisten bedauere, ist, Real Madrid verlassen zu haben. Ich war in der besten Mannschaft der Geschichte und hätte länger bleiben und viel mehr gewinnen können. Ich bin meinem Instinkt gefolgt, habe Fehler gemacht und bin gegangen".

Fabio Capello (73) verließ Real Madrid ebenfalls im Sommer 2007 nach einem Jahr. Es war seine zweite Amtszeit nach 1996/1997.

Außerdem trainierte der Italiener den AC Mailand, AS Rom und Juventus Turin sowie die Nationalmannschaften Russlands und Englands. Sein letzter Trainerposten: Jiangsu Suning. 2018 beendete er seine Trainerkarriere.