Nolito kommt zurück : Celta Vigo macht es wie Barça - und tätigt Not-Transfer



Andre Oechsner

Celta Vigo macht Gebrauch von der Nottransfer-Regel in der spanischen LaLiga und nimmt im Zuge dessen per sofort Nolito unter Vertrag, der in Galicien bereits über eine Vergangenheit verfügt.