Arsenal : Cesc Fabregas: "Jack Wilshere hatte das Zeug für Barça und Real Madrid"

Fabregas und Wilshere kennen sich aus gemeinsamen Arsenal-Zeiten. Der Spanier erinnert sich: "Er war erst 16, als er zum ersten Mal mit uns trainierte, und ich sagte:‚ Wow, dieser Typ ist gut, stark."

Doch Wilshere wurde vom Verletzungspech verfolgt, was Fabregas sehr bedauert: "Jack war so ein gutes Talent, einer der talentiertesten Spieler, mit denen ich je gespielt habe." Es sei eine "große Schande, was mit ihm passiert ist."

Während Fabregas über die Stationen Barcelona und Chelsea 2019 beim AS Monaco landete, ist Jack Wilshere nach seinem Vertragsende bei West Ham United im vergangenen Sommer vereinslos.