Champions League : Alisson zollt "Maestro" Klopp Respekt für Halbzeitansprache

Der FC Liverpool gewann am Dienstagabend mit 3:2 in der Champions League bei Atletico Madrid und sicherte sich damit die Tabellenführung in der stark besetzten Gruppe B. Der Keeper der Reds führte den Sieg auch auf die motivierenden Worte seines Trainers zurück.