Barça, Atleti und Sevilla raus! Historisches Debakel für spanische Klubs

In dieser Woche verabschiedeten sich gleich drei spanische Vertreter aus der Champions League. Nur Real Madrid erreicht das Achtelfinale. So schlecht waren die LaLiga-Klubs noch nie.

Die Primera Division schickte mit Sevilla, dem FC Barcelona, Atletico Madrid und Real Madrid vier Vertreter in die Gruppenphase der Königsklasse. Am Dienstag strich der FC Sevilla die Segel. Die Andalusier können Borussia Dortmund und Manchester City in ihrer Vorrundengruppe am letzten Spieltag nicht mehr einholen.

Barça und Atletico Madrid scheiterten am Mittwoch. Die Katalanen waren bereits vor dem Anpfiff gegen Bayern (0:3) raus, weil Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen gewann (4:0). Zum zweiten Mal in Folge ist für Barça Schluss in der Vorrunde.

Ebenfalls ausgeschieden ist Atletico Madrid. Die Rojiblancos kamen trotz eines deutlichen Chancenplus nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen hinaus. Durchaus überraschend ziehen Brügge und der FC Porto in die KO-Runde ein.