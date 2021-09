Champions League : Bei Inter Mailand herrscht Enttäuschung nach Remis gegen Schachtar

Der Innenverteidiger äußerte nach dem torlosen Unentschieden in Kiew seinen Unmut. "Wir sind enttäuscht, denn wir wollten gewinnen. Wir waren dicht dran, aber auch Schachtar hatte seine Chancen", so Skriniar gegenüber Sky Sport Italia.

Abwehrkollege Stefan de Vrij war ebenfalls nicht zufrieden. "Wir sind hierhergekommen, um zu gewinnen. Wir können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein", so der niederländische Nationalverteidiger. In Sachen Chancen gehe das Unentschieden aber in Ordnung.