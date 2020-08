Gehalts-Rangliste : Champions-League-Gehälter: Barça zahlt am meisten - dann folgt Real Madrid



Andre Oechsner

Das Finalturnier der Champions League in Lissabon ist in vollem Gange. In den kommenden Tagen werden die letzten Viertelfinals ausgespielt. Aufgrund des Modus ist nur schwer zu prognostizieren, wer den Henkelpott am Ende in die Höhe stemmen wird. Gemessen an den durchschnittlichen Jahresgehältern geht der Titel schon mal an den FC Barcelona.