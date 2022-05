Champions League Liverpool bangt vor Duell gegen Real Madrid um Thiago Alcantara

Der FC Liverpool duelliert sich am kommenden Samstag in Paris mit Real Madrid um die Krone in der Champions League. Ob Thiago Alcantara gegen die Königlichen dabei sein kann, ist offen. Gut sieht es nicht aus.

Liverpool bangt um Thiago. Nach Informationen des Liverpool Echo klagt der spanische Mittelfeldspieler nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im letzten Saisonspiel der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers (3:1) zur Halbzeit über Achillessehnenprobleme.

Eine schwerwiegende Verletzung hat sich der ehemalige Barça- und Bayern-Star aller Voraussicht nach nicht zugezogen, dennoch werden seine Chancen, im Champions-League-Finale gegen seine spanischen Landsleute aufzulaufen als "sehr gering" eingeschätzt.

Der Edeltechniker wird sich in den kommenden Tagen einer intensiven Behandlung im Trainingszentrum des Vizemeisters unterziehen, um den Sprung in den Kader von Jürgen Klopp zu schaffen. Die Reds reisen am Freitag nach Paris, wo am Samstag um 21 Uhr im Stade de France der Höhepunkt der Saison angepfiffen wird.