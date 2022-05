Champions League Liverpool-Ass Fabinho kündigt Einsatz gegen Real Madrid an

Der brasilianische Nationalspieler musste beim jüngsten Sieg gegen den FC Southampton in der Premier League mit Oberschenkelproblemen aussetzen. Ebenso wie im FA-Cup-Finale gegen Chelsea. Am 28. Mai in Paris kann Jürgen Klopp aber aller Voraussicht nach auf seinen Strategen setzen.

"Ja, ich werde spielen können", erklärte Fabinho laut der Sporttageszeitung AS. "Ich bin sehr gelassen und sehr zuversichtlich, dass ich dort sein werde. Wir müssen weiterarbeiten und uns ausruhen, um am 28. Mai auf dem besten körperlichen Niveau zu sein."