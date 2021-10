Champions League : Mo Salah verdrängt Reds-Legende Steven Gerrard

In einem hochdramatischen Spitzenspiel konnte der FC Liverpool einen 3:2-Auswärtssieg bei Atletico Madrid einfahren. Das Team von Jürgen Klopp gewann unter anderem wegen der zwei Tore von Star-Stürmer Mo Salah, der sich erneut in die Rekordbücher eintrug.

Der Ägypter schoss sich durch den Führungstreffer in der achten Minute bereits abermals in die Annalen seines Klubs. In Arjen-Robben-Manier zog Salah von der rechten Strafraumseite nach innen, ließ dabei ganz nebenbei drei Verteidiger stehen und versenkte den Ball im linken unteren Eck. Damit erzielte er in neun aufeinanderfolgenden Spielen mindestens ein Tor, was zuvor noch keinem Liverpool-Spieler gelungen war.

Nach dem zweiten Treffer durch Naby Keita (13') schien der Drops eigentlich gelutscht zu sein. Atletico steckte aber nicht auf und kam durch einen Doppelpack von Antoine Griezmann (20'+34') zum Ausgleich. In der 78. Minute verwandelte Mo Salah einen Elfmeter und führte die Reds mit seinem zweiten Tor auf die Siegerstraße.