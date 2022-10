Pele übertroffen! Lionel Messi schreibt Geschichte

Lionel Messi dreht auf. Der siebenmalige Ballon d'Or-Sieger war beim 7:2-Sieg gegen Maccabi Haifa an vier Toren entscheidend beteiligt, zwei Tore und zwei Vorlagen lieferte der argentinische Ausnahmekönner.

Lionel Messi zieht an Pele vorbei

La Pulga kommt in der Champions League insgesamt nun auf sensationelle 129 Tore und 44 Vorlagen in 160 Spielen. Wettbewerbsübergreifend war Messi in seiner Laufbahn nun an 1.127 Toren direkt beteiligt. Rekord!

Bisher hielt Pele die Bestmarke der meisten Scorerpunkte (1.126) – seit Dienstagabend ist Messi das Nonplusultra in diesem Bereich. Das war aber nicht der einzige Rekord, den Messi am fünften Spieltag der Königsklasse aufstellte. Messi ist mit 35 Jahren jetzt der älteste Spieler, der in einem einzigen Champions-League-Spiel zwei Tore und zwei Vorlagen in einer Partie beisteuern konnte.