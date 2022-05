Champions League Thierry Henry: "Liverpool gewinnt die Champions League, sie sind stärker als Real Madrid"

Der FC Liverpool und Real Madrid messen sich in knapp zwei Wochen im Champions-League-Finale. Laut Thierry Henry mit dem besseren Ausgang für die Mannschaft von Jürgen Klopp.

"Persönlich glaube ich, dass Liverpool die Champions League gewinnen wird, sie sind stärker als Madrid", erklärte der französische Welt- und Europameister in einem Interview mit CBS Sports.

Der FC Liverpool ist nicht nur bei Thierry Henry, der die Champions League 2006 mit Barça gewonnen hatte, favorisiert, auch in der Gunst der Buchmacher stehen die Briten weit oben. Bei einem der größten Wettanbieter beträgt die Titelquote auf Liverpool 1,5, Real Madrid erhält eine Quote von 2,45 (Stand 10.05.22).

Jürgen Klopp sieht sein Team allerdings nicht in der Favoritenrolle. Im Gegenteil. "Was Real veranstaltet hat ist außergewöhnlich. Sie haben sich gegen Paris Saint-Germain, den FC Chelsea und Manchester City durchgesetzt. Wenn man die drei ausschaltet, steht man definitiv verdientermaßen im Finale", sagte Kloppo. "Sie sind jetzt der haushohe Favorit, mit all der Erfahrung die sie haben."