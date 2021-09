Champions League : Trotz Gala gegen Barça: Bayern für Serge Gnabry nicht der große Titelfavorit

Der FC Barcelona wurde am ersten Spieltag der Champions League vom FC Bayern nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Für viele ist der deutsche Rekordmeister Top-Favorit in der Königsklasse. Serge Gnabry will davon nichts wissen.