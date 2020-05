Paris Saint-Germain : Champions League: Zieht PSG nach Katar um?



Andre Oechsner

Seit Donnerstag ist Paris Saint-Germain offiziell Französischer Meister. Die Ligue 1 wurde aufgrund des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. Doch was, wenn in diesem Jahr noch mal in der Champions League gespielt wird? Die Möglichkeit eines PSG-Umzugs nach Katar wird offenbar in Erwägung gezogen..